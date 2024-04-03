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أخبار الشركات- محلية

شركة تابعة لـ "نماء للكيماويات" توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 35 مليون ريال

شركة تابعة لـ "نماء للكيماويات" توقع اتفاقية تسهيلات بقيمة 35 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض
أوضحت شركة نماء للكيماويات أن شركاتها التابعة "جنا" وقعت اتفاقية تسهيلات مرابحة قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بقيمة 35 مليونا من بنك التصدير والاستيراد السعودي.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن مدة التمويل تنتهي في 9 أكتوبر وقابلة للتمديد، مبينة أنها تهدف من التسهيلات إلى تمويل رأس المال العامل.
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