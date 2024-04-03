1 مايو "الأهلي" يناقش توزيع 5.4 مليار ريال أرباحا عن النصف الثاني من 2023

دعا مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي المساهمين إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الأربعاء 1 مايو 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023، بواقع 0.9 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 5.4 مليار ريال.وأوضح البنك في بيانه على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجلات البنك لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.