"أوبك +" تبقي على تخفيضات الإنتاج وعقود برنت تصعد باتجاه 90 دولارا للبرميل

في الوقت الذي قررت فيه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في تحالف "أوبك +" الالتزام بتخفيضات الإنتاج والتعاون بين الدول الأعضاء مع الاستعداد لأي تدابير إضافية إذا استدعت الضرورة، قفزت أسعار النفط إلى مستوى غير مسبوق هذا العام قرب 90 دولارا للبرميل.

وقال البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة عقب اجتماعها الـ53 عبر الفيديو اليوم، "لقد قامت اللجنة بمراجعة بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2024 ولاحظت الالتزام العالي لدول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك بإعلان التعاون DoC.

وأشار البيان إلى ترحيب اللجنة بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق المطابقة الكاملة وتعويض فائض الإنتاج. كما رحبت أيضا بإعلان روسيا أن تعديلاتها الطوعية في الربع الثاني من 2024 ستستند إلى الإنتاج بدلا من الصادرات.

وأوضح أن الدول المشاركة التي لديها كميات زائدة في الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2024 ستقدم خطط التعويضات التفصيلية الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 30 أبريل 2024.

ولفت البيان إلى مواصلة اللجنة مراقبة مدى توافق تعديلات الإنتاج التي تقررت في الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك ONOMM الـ35 الذي عقد في 4 يونيو 2023، وتعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول المشاركة في أوبك والدول المشاركة من خارج أوبك في أبريل 2023، والتعديلات اللاحقة في نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

ونوه بمواصلة اللجنة تقييم ظروف السوق من كثب، ولاحظت استعداد دول إعلان التعاون لمعالجة تطورات السوق واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت بناء على التماسك القوي بين أوبك والدول المشاركة المنتجة للنفط من خارج أوبك. وأشار البيان إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة JMMC الـ54 في 01 يونيو 2024.

وواصلت أسعار الخام مكاسبها اليوم في ظل المخاوف حيال الإمدادات في أعقاب هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية واحتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع إبقاء "أوبك +" سياسة إنتاج النفط عند التخفيضات الحالية دون تغيير.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 75 سنتا، بما يعادل 0.84 %، إلى 89.67 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 73 سنتا، أو 0.86 %، إلى 85.88 دولار للبرميل.

وقفزت الأسعار الثلاثاء بعد أن هدد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة روسية أخرى بتعطيل مزيد من قدرات التكرير في البلاد.

ويشعر المستثمرون بالقلق أيضا من اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد توعد إيران بالانتقام من إسرائيل بسبب الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وعلى صعيد آخر، تسبب أقوى زلزال تشهده تايوان منذ 25 عاما على الأقل في قيام فورموزا للبتروكيماويات بوقف العمليات في مصفاة تابعة لها، لكن تم استئناف العمل في وقت لاحق.