"سينومي ريتيل" تفقد ربع قيمتها السوقية في 3 جلسات مع هوامش ربحية ورأسمال عامل بالسالب بنهاية 2023

تكبدت "سينومي ريتيل" صافي خسارة بأكثر من مليار ريال خلال العام الماضي، نتجت عنها خسائر متراكمة بمبلغ 1.4 مليار ريال تمثل 122 % من رأسمالها، فيما تحولت هوامش ربحية الشركة إلى معدلات سالبة ورأسمال عامل بالسالب بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، ما دفع قيمة الشركة السوقية للهبوط 25 % منذ إعلان النتائج (ثلاث جلسات).

تأتي النتائج السلبية للشركة مع تخارجها من امتيازات مجموعة من العلامات التجارية بعد بيع شركتها التابعة "الزي المبتكر التجارية".

نتج عن التخارج إغلاق نحو 226 متجرا موزعا بين العلامات التجارية التي تم التخارج منها كخطوة من الشركة للتركيز على استراتيجيتها المتمثلة في العلامات التجارية الرئيسة، التي تعد العلامات المكونة لمحفظة "اندتيكس" واحدة منها.

تسعى "سينومي" إلى استخدام صافي عائدات البيع لخفض المديونية من خلال التركيز على العلامات التجارية الرئيسة التي تنشط في قطاع الأزياء والإلكترونيات والأغذية والمشروبات، مع ذلك انخفضت قيمة الأصول والشهرة التجارية بمبلغ 646 مليون ريال، كما أثر التخارج الدولي في خسارة نحو 92 مليون ريال مع تحقيقها خسارة 33 مليون ريال من تخارجها من صندوق المبارك العقاري واحد من أصولها غير المتداولة المحتفظ عليها لغرض البيع، الذي تمتلك فيه نحو 33 % تقريبا ضمن برنامج مبيعات الأصول غير الأساسية.

وبحسب تقرير لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، المستند إلى بيانات الشركة في "تداول" سجلت "سينومي" قيمة رأسمال عامل بالسالب بعد أن تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة إجمالي أصولها المتداولة بأكثر من 3 مليارات ريال، ما يجعل الشركة تنحدر إلى مستويات منخفضة في السيولة لا تمكنها من سداد التزاماتها قصيرة الأجل، التي ربما تصل إلى أعلى من ذلك.

لم يتوقف الأمر على نسب التداول والسيولة فحسب، بل سجلت الشركة هوامش ربحية بالسالب راوحت ما بين 12 % للربح التشغيلي و21 % لصافي الخسارة عن كل وحدة مبيعة.

صرحت الشركة في تقريرها المرفق للإعلان بارتفاع متوسط الإيرادات لكل متجر بنحو 13 % في الأسواق المحلية وبنحو 24 % في الأسواق الدولية، الذي يعد أمرا طبيعيا مع انخفاض عدد المتاجر وبقاء المبيعات في نفس النطاق تقريبا، حيث أغلقت نحو 203 متاجر داخل السعودية و63 في الخارج.

انخفض السهم من الإعلان 24 % في 3 جلسات مع خسارة 452 مليون ريال في القيمة السوقية لتصل إلى 1.4 مليار ريال الأدنى منذ إدراجها.

فقد سهم “سينومي” نحو 95 % من أعلى قيمة سوقية وصلها في 2014 مع تسجيله تراجعا بنسبة 30 % من بداية العام.

يذكر أن الشركة قامت بتخفيض رأسمالها من قبل إلى 1.15 مليار ريال، ومع توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال أخيرا بنحو 91 % الأكبر منذ إدراجها، سعيا من الشركة لإعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وحدة التحليل المالي