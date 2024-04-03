الأسهم الأوروبية في حالة حذر بانتظار بيانات التضخم وتأثيرها في قرار الفائدة

تداول المتعاملون الأسهم الأوروبية في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، وبقوا في حالة حذر قبيل تقرير مهم عن التضخم قد يؤثر في التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة (07:30) بتوقيت غرينتش، وبعد تقرير التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، الذي جاء أقل من المتوقع أمس الثلاثاء، سينصب التركيز على تقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس المقرر صدوره في الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش.

وباستثناء المكونات المتقلبة، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين 3 % في مارس، متراجعة من 3.1 % في فبراير، وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.3 % وسط تداولات متقلبة. وأثار الزلزال القوي الذي ضرب تايوان مخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في صناعة الرقائق الحيوية التي قادت كثير من الارتفاع العالمي بالربع الأخير.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفضت أسهم شركة ماير برجر لتصنيع الألواح الشمسية 31.9 % بعدما قالت إنها أكملت بنجاح زيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق اكتتاب في أسهم إضافية، ما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 227.7 مليون دولار.