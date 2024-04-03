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"أمريكانا" تدعو للتصويت على توزيع 179.4 مليون دولار أرباح عن 2023

"أمريكانا" تدعو للتصويت على توزيع 179.4 مليون دولار أرباح عن 2023

"الاقتصادية" من الرياض

دعا مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية "بي إل سي"، المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم 24 أبريل الجاري، وذلك للتصويت على توزيع 179.4 مليون دولار (672.9 مليون ريال) أرباح عن العام المالي 2023.

وأوضحت الشركة عبر "تداول"، أنه في حال الموافقة ستكون حصة التوزيع 0.0213 دولار للسهم الواحد مقسمة إلى 129.7 مليون دولار أرباح عادية، و 49.7 مليون دولار أرباح استثنائية.

كما سيتم التصويت على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار.

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