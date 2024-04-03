"المراعي" توزع مليار ريال أرباح عن 2023 بحصة ريال لكل سهم

أعلنت شركة المراعي موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال أرباح عن 2023.

وبينت الشركة عبر بيان في "تداول"، أن حصة التوزيع تبلغ 1 ريال لكل سهم تمثل 10 % من رأس المال

وأوضحت أن الأحقية ستكون لمالكي الأسهم في تاريخ اجتماع الجمعية العامة أمس الثلاثاء 2 أبريل الذي سيتم تسجيله في "إيداع" عند إغلاق اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه سيتم البدء صرف الأرباح وتحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين اعتبارا من تاريخ 16 أبريل الجاري.

كما قررت الجمعية خلال اجتماعها أمس الثلاثاء الموافقة على على عقد تأمين تم في 2023 بقيمة 187 مليون ريال بالشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان وسلمان السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

وقررت الجمعية الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2023، وصرف مكافأة لهم بمبلغ 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو مجلس إدارة على أساس تناسبي.

وشملت القرارات الموافقة على عقد بيع تم في 2023 بقيمة 802 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين المراعي وبنده حيث لدى صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في المراعي وممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في بنده. ومن بين ممثلي مجلس إدارة صافولا في المراعي سليمان المهيدب (عضو غير تنفيذي)،وبدر العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد فطاني (عضو غير تنفيذي).

وتم الموافقة أيضا عقد شراء سكر تم في 2023 بقيمة 73 مليون ريال بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين المراعي والسكر المتحدة. حيث لدى صافولا مصلحة غير مباشرة فيه، إذ أنها أحد المساهمين الرئيسيين في المراعي والممثلة في مجلس الإدارة، وتمتلك عدد كبير من الأسهم في شركة السكر المتحدة. ومن بين ممثلي مجلس إدارة شركة صافولا في المراعي سليمان المهيدب (عضو غير تنفيذي)،وبدر العيسى (عضو غير تنفيذي) ووليد فطاني (عضو غير تنفيذي).

والموافقة على عقد بيع تم في 2023 بقيمة 605 مليون ريال بموجب الشروط والأحكام السائدة بين شركة المراعي وشركة عبدالله العثيم للأسواق والتي لدى عضو مجلس الإدارة محمد الموسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيه.

الموافقة على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في 2023، بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.

الموافقة على خدمات مصرفية تمت في 2023 بقيمة 15 مليون ريال، بالشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي الذي لدى عضو مجلس الإدارة بدر العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشر فيه.

الموافقة عقد البيع الذي تم في 2023 بقيمة 81 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية والتي لدى عضو مجلس الإدارة بدر العيسى (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه.

الموافقة على عقد بيع تم في 2023 بقيمة 11 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف للزيوت، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

الموافقة على على عقد مبيعات تم في 2023 بقيمة 30 مليون ريال بموجب الشروط التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريّف التجارية المحدودة، والتي لدى عضو مجلس الإدارة عمار الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.

والموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 10 مليون سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية. وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.