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"أكوا باور" : بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان

"أكوا باور" : بدء التشغيل التجاري الجزئي لمشروع سيرداريا في أوزبكستان

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أكوا باور استلام شهادة التشغيل التجاري الجزئي من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان لمشروع سيرداريا لتوليد الطاقة بدورة الغاز المركبة الواقع في مدينة شيرين الأوزبكية.
وأوضحت الشركة عبر بيان في "تداول"، أنه نتج عن هذه القدرة الاضافية البالغة 461 ميجاواط، وصول مجموع الطاقة الإنتاجية التي حققت التشغيل التجاري 918 ميجاواط من الطاقة الإجمالية للمشروع التي ستصل إلى 1,500 ميجاواط عند اكتمالها.
وبينت "أكوا باور" أن حصتها في المشروع تبلغ 51 %، وتتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغييل ابتداء من الربع الثاني من 2024.

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