أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تأثر السوق بمخاوف بشأن الإمدادات

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الأربعاء، إذ أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتصاعد التوتر الجيوسياسي إلى إثارة مخاوف المستثمرين بشأن شح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 20 سنتا، بما يعادل 0.22 % إلى 89.12 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 17 سنتا، أو 0.2 % إلى 85.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش.

وكان خاما برنت وتكساس قد ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر في اليوم السابق، وانخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 1.5 مليون برميل. ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى الجبهة الجيوسياسية، قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار واحدة من أكبر مصافي التكرير في روسيا في هجوم قالت روسيا في البداية إنها صدته، وتواجه روسيا هجمات من أوكرانيا على مصافي النفط كما هاجمت البنية التحتية للطاقة في كييف، وموسكو من أكبر 3 منتجين للنفط في العالم.

وفي مكان آخر، قالت إيران إنها ستنتقم من إسرائيل جراء الضربة الجوية التي أدت إلى مقتل 2 من جنرالاتها و 5 من مستشاريها العسكريين في مجمع سفارتها في دمشق، مما يزيد من خطر حدوث مزيد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط.

وفي تقليص للإمدادات أيضا، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز أن شركة الطاقة الحكومية المكسيكية بيميكس طلبت من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميا من صادرات الخام هذا الشهر مع استعدادها لمعالجة النفط المحلي في مصفاة دوس بوكاس الجديدة.

لكن 5 مصادر في أوبك+ قالت لرويترز إن من غير المرجح أن توصي لجنة وزارية تابعة للتكتل بأي تغييرات في سياسة إنتاج النفط في اجتماعها اليوم الأربعاء، وانخفض الدولار أيضا مقابل سلة من العملات اليوم، مما ساعد على دعم الطلب على السلع المقومة به مثل النفط.