انتعاش معظم بورصات الخليج بفضل صعود النفط بعد توقعات بارتفاع الطلب عالميا

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد أن أدت توقعات ارتفاع الطلب على النفط في الصين والولايات المتحدة إلى تعزيز أسعار الخام وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وروسيا.وارتفع مؤشر دبي الرئيس للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق على زيادة 0.1 % مدعوما بمكاسب قطاعات العقارات والسلع الاستهلاكية والخدمات المالية.وقفز سهم "إعمار العقارية" القيادي 2.5 % وارتفع سهم "تيكوم جروب" 1.5 %.وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيس 0.1 %، بدعم صعود سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 % وزيادة سهم "بريسايت إيه.آي" 3.8 %، بينما هبط سهم "ألفاظبي القابضة" 1 %.وهبط المؤشر القطري 0.7 % متأثرا بخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمرافق والطاقة والاتصالات، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 % وانخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، من حيث الأصول، 0.8 %.ومن بين الخاسرين الآخرين، هوى سهم البنك التجاري 6.8 % وأغلق عند 4.56 ريال، وهو أقل سعر للسهم منذ نحو ثلاثة أعوام، بعد تداول السهم دون توزيع الأرباح.وصعدت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، 1.3 % مع بلوغ خام برنت 88.57 دولار للبرميل أثناء تعاملات اليوم.وواجهت إمدادات النفط تهديدات جديدة من الهجمات الأوكرانية على مرافق الطاقة الروسية وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما قدّم اتساع نشاط التصنيع في الصين والولايات المتحدة في مارس توقعات أكثر تفاؤلا حيال الطلب.وفي القاهرة، هبط المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 %، مع تسجيل أغلب القطاعات خسائر.وتراجع سهما البنك التجاري الدولي ومجموعة طلعت مصطفى 2.4 % و1.9 % على الترتيب، بينما نزل سهم "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية 4.5 %.