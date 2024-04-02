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"الاستثمار" يحدد 30 أبريل للتصويت على زيادة رأسماله إلى 12.5 مليار ريال عن طريق منحة أسهم

"الاستثمار" يحدد 30 أبريل للتصويت على زيادة رأسماله إلى 12.5 مليار ريال عن طريق منحة أسهم

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثلاثاء 30 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك 25 % من عشرة مليارات إلى 12.5 مليار ريال، عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي، بمنح سهم لكل أربعة أسهم.
وأوضح البنك في بيان على "تداول، أنه يهدف من الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في الأعمال خلال الأعوام المقبلة.
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