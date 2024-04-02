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عقارات- عالمية

327.8 ألف دولار متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة .. ارتفع 1.6 % على أساس سنوي

327.8 ألف دولار متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة .. ارتفع 1.6 % على أساس سنوي

تراجع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.2 % على أساس شهري في مارس الماضي. "رويترز"

الألمانية: لندن

أظهر تقرير اليوم الثلاثاء تراجع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة 0.2 % على أساس شهري في مارس الماضي، رغم وجود دلائل على انتعاش النشاط.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" عن جمعية البناء الوطنية قولها: إن قيم العقارات ارتفعت 1.6 % على أساس سنوي، ليصل متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة إلى 261142 جنيها استرلينيا (327787 دولارا) .

وقال روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد بالجمعية:" لقد ارتفع النشاط من المستويات الضعيفة السائدة في نهاية 2023 لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا بالمعايير التاريخية".

وأضاف جاردنر:" على سبيل المثال ، كان عدد الرهون العقارية التي تمت الموافقة عليها لشراء المنازل في يناير أقل بنحو 15 % من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضح أن هذا "يعكس إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القدرة على تحمل التكاليف، في حين أن معدلات الرهن العقاري أقل من الذروة التي شوهدت في منتصف 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من أدنى مستوياتها السائدة في أعقاب الجائحة".

ولفت جاردنر إلى إشارات تدل على تحسن معنويات المستهلكين.

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