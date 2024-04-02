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29 أبريل "البلاد" يناقش زيادة رأسماله بقيمة 2.5 مليار ريال وتوزيع 500 مليون ريال أرباحا عن 2023

29 أبريل "البلاد" يناقش زيادة رأسماله بقيمة 2.5 مليار ريال وتوزيع 500 مليون ريال أرباحا عن 2023

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة بنك البلاد المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 29 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك 25 % من عشرة مليارات إلى 12.5 مليار ريال، عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل أربعة أسهم.
وأوضح البنك في بيان على "تداول، أنه من ضمن جدول أعمال الجمعية، التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون ريال.

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