وأوضح البنك في بيان على "تداول، أنه من ضمن جدول أعمال الجمعية، التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون ريال.
29 أبريل "البلاد" يناقش زيادة رأسماله بقيمة 2.5 مليار ريال وتوزيع 500 مليون ريال أرباحا عن 2023
دعا مجلس إدارة بنك البلاد المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الثلاثاء 29 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك 25 % من عشرة مليارات إلى 12.5 مليار ريال، عن طريق رسملة 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم لكل أربعة أسهم.
وأوضح البنك في بيان على "تداول، أنه من ضمن جدول أعمال الجمعية، التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون ريال.
وأوضح البنك في بيان على "تداول، أنه من ضمن جدول أعمال الجمعية، التصويت على توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2023، بواقع 0.5 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 500 مليون ريال.
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