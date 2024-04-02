"وول ستريت" تهبط متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي و"تسلا"

تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي وشركة تسلا، بينما يترقب المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومزيدا من البيانات الاقتصادية.وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 310.58 نقطة بنحو 0.78 % عند الفتح إلى 39256.27 نقطة. كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.48 نقطة أو 0.75 % إلى 5204.29 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 197.60 نقطة، بمقدار 1.21 %، إلى 16199.24 نقطة عند جرس الفتح.