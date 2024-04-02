أنت هنا

أسواق الأسهم- العالمية

"وول ستريت" تهبط متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي و"تسلا"

"وول ستريت" تهبط متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي و"تسلا"

هبط مؤشر ناسداك المجمع 1.21 % إلى 16199.24 نقطة عند الافتتاح اليوم. "رويترز"

رويترز: نيويورك
تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي وشركة تسلا، بينما يترقب المستثمرون تعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومزيدا من البيانات الاقتصادية.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 310.58 نقطة بنحو 0.78 % عند الفتح إلى 39256.27 نقطة. كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39.48 نقطة أو 0.75 % إلى 5204.29 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 197.60 نقطة، بمقدار 1.21 %، إلى 16199.24 نقطة عند جرس الفتح.
إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
وول ستريت تهبط متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي و تسلا
"وول ستريت" تهبط متأثرة بخسائر حادة لأسهم شركات التأمين الصحي و"تسلا"
﻿
عمومية تهامة تصوت على عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة في 12 مايو
عمومية "تهامة" تصوت على عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة في 12 مايو
﻿
25 أبريل مجموعة تداول تناقش توزيع 2.3 ريال للسهم أرباحا عن 2023
25 أبريل "مجموعة تداول" تناقش توزيع 2.3 ريال للسهم أرباحا عن 2023
﻿
28 أبريل عمومية أسمنت العربية تصوت على توزيع 75 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
28 أبريل عمومية "أسمنت العربية" تصوت على توزيع 75 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
﻿

المزيد من أسواق الأسهم- العالمية