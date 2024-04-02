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25 أبريل "مجموعة تداول" تناقش توزيع 2.3 ريال للسهم أرباحا عن 2023

25 أبريل "مجموعة تداول" تناقش توزيع 2.3 ريال للسهم أرباحا عن 2023

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية في 25 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023، بواقع 2.3 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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