وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
25 أبريل "مجموعة تداول" تناقش توزيع 2.3 ريال للسهم أرباحا عن 2023
دعا مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية في 25 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023، بواقع 2.3 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 276 مليون ريال.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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