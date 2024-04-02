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28 أبريل عمومية "أسمنت العربية" تصوت على توزيع 75 مليون ريال عن النصف الثاني 2023

28 أبريل عمومية "أسمنت العربية" تصوت على توزيع 75 مليون ريال عن النصف الثاني 2023

"الاقتصادية" من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023، بواقع 0.75 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 75 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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