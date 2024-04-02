وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
28 أبريل عمومية "أسمنت العربية" تصوت على توزيع 75 مليون ريال عن النصف الثاني 2023
دعا مجلس إدارة شركة الأسمنت العربية المساهمين للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023، بواقع 0.75 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 75 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وبحسب بيان الشركة على "تداول"، فإن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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