107 مليارات دولار إيرادات ألعاب الهواتف عالميا في 2023 بارتفاع 3 %

بلغت إيرادات ألعاب الهواتف المحمولة في العالم 107.3 مليار دولار في 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 3 % عن عام 2022 الذي سجل 104.2 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الإيرادات بفضل ارتفاع معدلات نمو الإنفاق في كل من كوريا الجنوبية والبرازيل والمكسيك وتركيا بمعدلات نمو تزيد على 25 % على أساس سنوي. جاء الإنفاق الاستهلاكي لألعاب الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم عادة من الصين والولايات المتحدة، حيث أسهمت الأولى بمبلغ 37.63 مليار دولار والأخيرة بمبلغ 23.92 مليار دولار، فيما استحوذت البلدان على أكثر من نصف إيرادات ألعاب الهاتف المحمول العالمية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أنفقت المملكة المتحدة 2.19 مليار دولار على ألعاب الهاتف المحمول، وهو ثاني أعلى إنفاق إجمالي بعد عام 2021 البالغ 2.39 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات شركة "داتا. دي إي" المختصة في بيانات التطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية.

وشهد العام الماضي 87.8 مليار عملية تنزيل للألعاب الهواتف المحمولة، ومرة أخرى، كانت الصين والولايات المتحدة من بين أكبر التنزيلات، حيث بلغ حجم التنزيلات 29.32 مليار و4.44 مليار على التوالي.

وفي الواقع، تفوقت البرازيل على الولايات المتحدة في عدد التنزيلات البالغة 4.55 مليار دولار، رغم أنها أسهمت بمبلغ 700 مليون دولار فقط في الإنفاق، ما يشير إلى وجود عدد أكبر بكثير من لاعبي الألعاب المجانية في المنطقة.

اليابان كانت على عكس البرازيل تماما، حيث بلغ عدد التنزيلات 600 مليون مرة، لكن الإنفاق ضخم وبلغ 12.78 مليار دولار، ما يؤكد بشكل أكبر رغبة اللاعبين اليابانيين في الإنفاق على ألعاب الهاتف المحمول، وبذلك تكون التنزيلات قد انخفضت سنويا منذ عام 2020، من 750 مليونا إلى 600 مليون.

أخيرا، رغم اعتبارها منطقة رئيسة للنمو، فقد ارتفع إنفاق اللاعبين في الهند بمقدار 20 مليون دولار مقارنة بين عامي 2020 و2023، من 210 ملايين دولار إلى 230 مليون دولار، ومع ذلك، تتوقع جوجل أن تنمو قيمة الهند بنسبة 49 % على أساس سنوي حتى عام 2028.