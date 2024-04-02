مصفاة روسية كبرى تتعرض لهجوم مسيرة أوكرانية تنتج 360 ألف برميل يوميا

قصفت أوكرانيا إحدى أكبر مصافي التكرير الروسية اليوم الثلاثاء بطائرة مسيرة على بعد 1300 كيلومتر من خطوط الجبهة في أوكرانيا وقالت إنها ألحقت أضرارا كبيرة بهدف عسكري.وقال رئيس تتارستان رستم مينيخانوف : إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت أهدافا في تتارستان، وهي منطقة صناعات عالية جنوب شرقي موسكو، في الساعات الأولى من الصباح، ما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص.وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن دفاعات الحرب الإلكترونية الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية قرب مصفاة تانيكو التابعة لشركة تاتنفت، وهي واحدة من أكبر المصافي الروسية في نيجنكامسك.وقالت وكالة الإعلام الروسية : إن حريقا اندلع في المصفاة وتم إخماده في غضون 20 دقيقة. وقالت الوكالة إن الإنتاج لم يتعطل.وأظهرت الصور من مكان الحادث أن الطائرة المسيرة قصفت وحدة التكرير الرئيسة سي.دي.يو-7 في مصفاة تانيكو.وكان هذا الهجوم واحدا من أكثر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية تعمقا في الأراضي الروسية.وتعد مصفاة النفط في تانيكو واحدة من أكبر وأحدث المصافي في روسيا. وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 360 ألف برميل يوميا.وقال مينيخانوف إن منشآت في ييلابوجا ونيجنكامسك تعرضت لهجوم.وذكرت وسائل إعلام روسية أن طائرتين مسيرتين هاجمتا مبنى سكنيا على أراضي منطقة ألابوجا الصناعية الخاصة. وأصيب سبعة أشخاص على الأقل.وقال رستم مينيخانوف "لم يقع ضرر جسيم، ولم تتعطل العملية التكنولوجية للمؤسسات".