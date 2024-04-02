أسمنت اليمامة : تعيين نايف بن سلطان رئيسا لمجلس الإدارة والعبيكان نائبا

أعلنت شركة أسمنت اليمامة تعيين الأمير نايف بن سلطان رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالله العبيكان نائبا له، ومحمد القضيبي كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.

جاء ذلك اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقد في 25 مارس الماضي، والذي تم خلاله تشكيل لجنتي المكافآت والترشيحات المراجعة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) ولدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

لجنة المكافآت والترشيحات

سلطان بن خالد (مستقل).

نايف بن سلطان (غير تنفيذي).

عبدالله العبيكان (غير تنفيذي).

فيصل الراجحي (غير تنفيذي).

لجنة المراجعة

رائد السيف رئيسا من خارج المجلس.

الدكتور سلطان السالم عضوا غير تنفيذي

فراج القباني عضوا مستقل.

لطفي شحادة عضوا من خارج المجلس.