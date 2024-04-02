تعليق تداول أسهم عملاق التطوير العقاري الصيني "كانتري جاردن"

جرى تعليق التداول على أسهم شركة التطوير العقاري الصينية الكبرى كانتري جاردن في بورصة هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، وقالت كانتري جاردن في بيان للبورصة إنه تم تعليق التداول لأنها تخلفت عن الموعد النهائي لنشر أرباح الشركة عن العام الماضي.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، أكدت كانتري جاردن أن دائنها إيفر كريديت ليميتد قدم التماسا للتصفية أمام محكمة في هونغ كونغ، وتتعلق القضية بقرض لم يتم تسديده بقيمة 204 ملايين دولار إضافة إلى الفائدة.

وتأتي هذه الخطوة من كانتري جاردن في أعقاب شركة تشاينا إيفرجراند، شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، التي أمرت محكمة في هونج كونج بتصفيتها في نهاية يناير الماضي.

وتلقي الأزمة التي يشهدها القطاع، الذي يسهم بنحو خمس الناتج الاقتصادي السنوي للصين، بثقلها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحاولت الحكومة في بكين بالفعل مواجهة ذلك من خلال تخفيف قيود الإقراض ووضع قائمة بمشاريع البناء التي يتعين على البنوك الاستثمار فيها.