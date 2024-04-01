أعلى مستوى لصادرات النفط البرازيلي منذ 4 أشهر مدعومة بقفزة أوروبية 41 %

أظهرت بيانات شركة كبلر لمتابعة حركة النقل البحري ارتفاع صادرات النفط البرازيلي خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر، على خلفية القفزة الكبيرة في الصادرات إلى أوروبا.

ونقلت "بلومبرغ" عن بيانات كبلر القول إن ناقلات النفط حملت صادرات برازيلية خلال الشهر الماضي بمعدل 1.863 مليون برميل يوميا بزيادة نسبتها 10 % على الشهر السابق و21 % على الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت صادرات النفط البرازيلي إلى أوروبا خلال الشهر الماضي بنسبة 41 % شهريا إلى 427 ألف برميل يوميا، مع انتهاء أعمال الصيانة في مصافي التكرير الأوروبية لتعويض النقص في إنتاج المصافي الروسية بعد تعرضها للقصف.

وتصدر خام توبي قائمة خامات النفط الروسي المصدرة خلال الشهر الماضي بمعدل 386 ألف برميل يوميا، ثم خام بوزيوس بمعدل 371 ألف برميل يوميا وخام سورورو بمعدل 184 ألف برميل يوميا.