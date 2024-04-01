اتساع الرهانات على خفض الفائدة يدعم ارتفاعات النفط وبقاء برنت فوق 85 دولارا

تعززت المعنويات الصعودية للنفط الخام مع بدء الربع الثاني وذلك بعد أن أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني أن نشاط التصنيع توسع للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وظلت أحجام التداول خفيفة مع إغلاق عديد من الأسواق بمناسبة عطلة يوم الفصح، بما في ذلك أستراليا وهونج كونج في آسيا والمملكة المتحدة وألمانيا.

وأغلق الخامان القياسيان مرتفعين للشهر الثالث على التوالي في مارس مع بقاء برنت فوق 85 دولارا للبرميل منذ منتصف الشهر الماضي إذ تعهد تحالف "أوبك+"، بتمديد فترة تخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو بهدف إحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط.

وقال لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون، إن اتساع الرهانات على تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يدعم ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي هذا الإطار، أكد روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن سوق الأسهم الأمريكية مدعومة بالتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام كما سجلت المؤشرات مكاسب فصلية قوية، بقيادة ارتفاع بعض المؤشرات بأكثر من 10 % في أكبر مكاسب في الربع الأول منذ عام 2019.

وأوضح أن السؤال الآن حول ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر في الربع الثاني، لافتا إلى أنه في بداية العام، كانت الأسواق تتوقع ستة تخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما الآن تم تسعير ثلاثة فقط ولم يشر المسؤولون بعد إلى أن التضخم قد انخفض بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة.

من جانبه، قال ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المختصة، إن أسواق النفط الخام بدأت الربع الثاني في حالة معنوية إيجابية وسيعتمد استمرار الزخم القوي أيضا على أرباح الشركات التي تبدأ جديا في الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري.

بدوره، أكد ماثيو جونسون المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، أن أسعار النفط ارتفعت مستفيدة من المكاسب الأخيرة حيث دعمت بيانات المصانع المتفائلة من الصين توقعات الطلب في حين أدت المخاوف بشأن قلة الإمدادات إلى دعم الأسعار أيضا.

وأشار إلى أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، ما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم حتى مع استمرار الأزمة في قطاع العقارات في الضغط على الاقتصاد. وفيما يخص الأسعار، واصلت عقود النفط الآجلة مكاسبها وسجل خام برنت 87.85 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023.