"تاسي" يستعيد اللون الأخضر بعد جلستين من التراجع وضغوط البيع تفقده 80 % من المكاسب

استعاد مؤشر "تاسي" اللون الأخضر بعد جلستين من التراجع ليغلق عند 12423 نقطة رابحا 21 نقطة ما يعادل 0.17 %، في تداولات شهدت تقلبات، حيث سجلت السوق في مطلع الجلسة خسائر بنحو 0.23 % إلا أن قوى الشراء أعادت السوق إلى مستوياتها فوق 12500 نقطة بمكاسب 1 % لكن لم تستطع أن تبقيها عند ذلك المستوى في ظل نشاط الضغوط البيعية التي أفقدت السوق 80 % من مكاسبها أثناء الجلسة.

لا تزال السوق تحاول التماسك عند مستويات الدعم 12400 واستمرار ذلك يعزز من الحالة الإيجابية لأداء المؤشر.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12389 نقطة وكانت أدنى نقطة عند 12373 فاقدا 0.23 %، بينما الأعلى عند 12526 نقطة رابحا 1 %، وأنهى الجلسة عند 12423 نقطة كاسبا 21 نقطة بنحو 0.17 %.

وارتفعت السيولة 19 % بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى سبعة مليارات ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 27 % بنحو 93 مليون سهم لتصل إلى 247 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 12 ألف صفقة بـ3 % إلى 488 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجع 12 قطاعا مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنحو 5.2 %، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بـ2.7 % وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 2.7 %، بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بواقع 2.8 %، ثم "الاتصالات" بمقدار 1.5 %، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 1.4 %.

وكان الأعلى تداولا "الإعلام والترفيه" بـ17 % بقيمة 1.2 مليار ريال، ثم "المواد الأساسية" بنحو 14 % بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 8 % بمبلغ 591 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مبكو" بنحو 9.9 % ليبلغ 44.70 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" بـ9.9 % ليصل إلى 144.40 ريال، وحل ثالثا سهم "أكوا باور" 7 %، حيث أغلق عند 350 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السعودي الألماني الصحية" بواقع 10 % ليغلق عند 89.10 ريال، ثم "الزامل للصناعة" بـ9.9 % إلى 23.50 ريال، وحل ثالثا سهم "سينومي ريتيل" بمقدار 9.9 % ليقفل عند 14.82 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الأبحاث والإعلام" بقيمة 1.17 مليار ريال، ثم "أرامكو السعودية" بـ270 مليون ريال، وحل ثالثا "المطاحن الحديثة" بمبلغ 237 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 151 نقطة بنحو 0.58 % ليغلق عند 26181 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 54 % ما يعادل 44 مليونا إلى 37 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 78 % بواقع 4.4 مليون سهم لتبلغ 1.2 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.9 ألف صفقة مرتفعة 32 صفقة بمقدار 1 %.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ماربل ديزاين" بنحو 8 % ليبلغ 88 ريالا، يليه "برغرايززر" بـ6.9 % ليصل إلى 12 ريالا، وحل ثالثا سهم "البخور الذكي" 6.7 % حيث أغلق عند 53.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "فاد" بواقع 17 % ليغلق عند 85 ريالا، يليه "لانا" بـ9.4 % إلى 38.50 ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الآلي" بمقدار 6.7 % مقفلا عند 62 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "المداواة" بقيمة 13 مليون ريال، ثم "فاد" 2.5 مليون، وحل ثالثا "جاهز" بقيمة 1.6 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي