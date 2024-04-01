إلغاء ترخيص "درهم المالية" لعدم وفائها بمتطلبات القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية

قرر​ مجلس هيئة السوق المالية إلغاء الترخيص الممنوح لشركة درهم المالية لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق، والترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك جاء بعد ثبوت عدم وفاء الشركة بمتطلبات القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها، في الوقت الذي شدد فيه المجلس على أن سلامة السوق وحماية المستثمرين تستلزمان هذا الإجراء.