انخفاض إنتاج أوبك إلى 26.42 مليون برميل يوميا في مارس

أظهر مسح نشرته "رويترز" اليوم الإثنين أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط انخفض الشهر الماضي، بما يعكس انخفاض صادرات العراق ونيجيريا على خلفية التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من جانب بعض الأعضاء والمتفق عليها ضمن تحالف (أوبك +) الأوسع.وأظهر المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في قطاع النفط أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 50 ألف برميل يوميا عن فبراير.