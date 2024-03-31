انتعاش قطاع العقارات في الصين لا يلوح في الأفق بعد .. مبيعات المنازل تتراجع 46 %

استمر تراجع مبيعات المنازل في الصين في شهر مارس، ما يشير إلى أن حدوث انتعاش مأمول في هذا القطاع لا يلوح في الأفق بعد.

وقالت "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات أولية لمؤسسة معلومات العقارات الصينية، إن قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية انخفضت بنحو 46 % عن العام السابق لتصل 358 مليار يوان (49.6 مليار دولار)، بعد انخفاض بنسبة 60 % في فبراير.

وذكرت أن الانخفاض الذي طال أمده في مبيعات العقارات في الصين قد أثقل كاهل عدد من أكبر شركات البناء في البلاد، وأدى إلى تآكل الميزانيات العمومية لأكبر البنوك المملوكة للدولة مع تضخم قروضها المعدومة.

وكلفت بكين بنوكا بالمساعدة في تحفيز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى دعم مطورين عقاريين مثقلين بالديون.