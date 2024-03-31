صفقة محتملة غدا .. "ليبرتي" تستحوذ على "دورنا سبورتس" مقابل 4.3 مليار دولار

قال مارك كلاينمان من قناة سكاي نيوز في تدوينة على منصة إكس، إنه قد يتم الإعلان، غدا على أقرب تقدير، عن استحواذ شركة ليبرتي ميديا كوربوريشن على شركة دورنا سبورتس، بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار) ، وهي صفقة من شأنها أن توحد مالكي سباق الفورمولا 1 مع مشغل سباق موتو جي بي.

ونقلت "بلومبرغ" اليوم عن كلاينمان قوله: إنه من المتوقع الإعلان عن اتفاق في مدريد بعد أشهر من المحادثات مع المالك بريدج بوينت.