"تاسي" يعمق خسائره للجلسة الثانية و6 شركات تهوي بالنسب القصوى

عمق مؤشر "تاسي" خسائره للجلسة الثانية ليغلق متراجعا عند 12401 نقطة، فاقدا 164 نقطة بنحو 1.3 % مضاعفا خسائره 400 % عن الجلسة السابقة، وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم، مع تحقيق ست شركات تراجعا بالنسبة القصوى.

يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الإفصاح عن النتائج المالية، وإعلان ست شركات في "تاسي" عدم تمكنها في إظهار أعمال الربع الرابع في الزمن النظامي، ما يعرضها لإيقاف مؤقت لتداول أسهمها.

وجاء الأداء متوافقا مع تحليل سابق، حيث أشير إلى أن السوق ستبقى تحت الضغوط البيعية ومستويات الدعم 12400 نقطة، وجاء الإغلاق بفارق نقطة، ما يجعلها في منطقة حاسمة من ناحية فنية، حيث كسر مستويات الدعم يعرض المؤشر لفقد مستويات 12 ألف نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12552 نقطة، واتجه إلى أدنى نقطة عند 12378، فاقدا 1.5 %، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12401 نقطة، خاسرا 164 نقطة بنحو 1.3 %. وتراجعت السيولة 44 % بنحو 4.6 مليار ريال لتصل إلى 5.9 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 % بنحو 85 مليون سهم لتصل إلى 339 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 264 ألف صفقة بـ36 % إلى 476 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات ما عدا قطاعي "التطبيقات وخدمات التقنية" و"الطاقة" اللذين ارتفاعا بنحو 0.82 % و0.27 % على الترتيب، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بواقع 7 %، ثم "الأدوية" بـ5.6 %، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 3.6 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ20 % بقيمة 1.2 مليار ريال، ثم "إنتاج الأغذية" بنحو 10 % بقيمة 614 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 8 % بقيمة 490 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "البحر الأحمر" بنحو 9.9 % ليبلغ 30 ريالا، يليه "التصنيع" بـ5.1 % ليصل إلى 13.92 ريال، وحل ثالثا سهم "الإنماء ريت للتجزئة" 5 %، حيث أغلق عند 5.25 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الزامل للصناعة" بواقع 10 % ليغلق عند 26.10 ريال، ثم "الأبحاث والإعلام" بـ10 % إلى 259.20 ريال، وحل ثالثا سهم "السعودي الألماني الصحية" بمقدار 10 % ليقفل عند 99 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "المطاحن الحديثة" بقيمة 403 ملايين ريال، ثم "الراجحي" بـ196 مليون ريال، وحل ثالثا "سال" بمبلغ 196 مليون ريال.





أداء السوق الموازية



هبط مؤشر "نمو" 592 نقطة بنحو 2.2 % ليغلق عند 26030 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 42 %، ما يعادل 60 مليونا إلى 81 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 22 % بواقع مليون سهم لتبلغ 5.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.9 ألف صفقة متراجعة 118 صفقة بمقدار 4 %.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "حديد الرياض" بنحو 19 % ليبلغ 44.55 ريال، يليه "المحافظة" بـ9.4 % ليصل إلى 21.88 ريال، وحل ثالثا سهم "مناولة" 8.9 %، حيث أغلق عند 192 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أمواج الدولية" بواقع 14 % ليغلق عند 50.10 ريال، يليه "لدن" بـ9.6 % إلى 5.29 ريال، وحل ثالثا سهم "مصاعد أطلس" بمقدار 6 % مقفلا عند 20.32 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاز" بقيمة 32 مليون ريال، ثم "إدارات" 13 مليونا، وحل ثالثا "نبع الصحة" بقيمة 4.2 مليون ريال.



وحدة التحليل المالي