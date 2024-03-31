أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"جدوى ريت السعودية" يحقق 200.3 مليون ريال أرباحا في 2023

"جدوى ريت السعودية" يحقق 200.3 مليون ريال أرباحا في 2023

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق جدوى ريت السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية 2023، حيث بلغ صافي الربح نحو 200.3 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن صافي دخل الصندوق والأرباح المحققة من العمليات التشغيلية الخاصة بالفترة المنتهية في31 ديسمبر 2023 لا تتضمن توزيعات الأرباح من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي استثمر فيها صندوق جدوى ريت السعودية.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
جدوى ريت السعودية يحقق 200.3 مليون ريال أرباحا في 2023
"جدوى ريت السعودية" يحقق 200.3 مليون ريال أرباحا في 2023
﻿
الهلال يقترب من كانسيلو وفريق التفاوض يستهدف موهبة إسبانيا الأمين جمال
الهلال يقترب من كانسيلو وفريق التفاوض يستهدف موهبة إسبانيا الأمين جمال
﻿
«وورلد أويل»: قدرات طاقة التخزين النفطي الأمريكية الضخمة فارغة للنصف تقريبا مع استنفاد مساعي تجديد الإمدادات
«وورلد أويل»: قدرات طاقة التخزين النفطي الأمريكية الضخمة فارغة للنصف تقريبا مع استنفاد مساعي تجديد الإمدادات
﻿
3 قطاعات رئيسة تضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة خلال 2023 لتهبط 24 %
3 قطاعات رئيسة تضغط على أرباح الشركات السعودية المدرجة خلال 2023 لتهبط 24 %
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية