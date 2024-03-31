"جدوى ريت السعودية" يحقق 200.3 مليون ريال أرباحا في 2023

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق جدوى ريت السعودية المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية 2023، حيث بلغ صافي الربح نحو 200.3 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن صافي دخل الصندوق والأرباح المحققة من العمليات التشغيلية الخاصة بالفترة المنتهية في31 ديسمبر 2023 لا تتضمن توزيعات الأرباح من الصناديق الاستثمارية الأخرى التي استثمر فيها صندوق جدوى ريت السعودية.