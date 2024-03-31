الهلال يقترب من كانسيلو وفريق التفاوض يستهدف موهبة إسبانيا الأمين جمال

اقترب نادي الهلال من التوقيع مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم المعار لبرشلونة الإسباني الذي تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو (121.6 مليون ريال)، وفقا لصحيفة "topmercato" الفرنسية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية المختصة بانتقالات اللاعبين في كرة القدم، أن كيفن دي بروين مهاجم السيتي أيضا الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليونا (243.3 مليون ريال) أصبح قريبا أيضا من الانتقال لدوري روشن السعودي، من دون تحديد هوية ناديه.

وأضافت الصحيفة "فريق التفاوضات السعودي وضع الموهبة الإسبانية الأمين جمال البالغ من العمر (16 عاما) وقيمته السوقية 75 مليون يورو (304.1 مليون ريال) ضمن أهدافه، حيث ستكون إحدى أهم صفقات عام 2024 في حال تمت".

وضمت القائمة نجوم ريال مدريد كلا من الإسباني لوكاس فاسكيز، الإسباني ناتشو فيرنانديز، الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي فيرلاند ميندي، كما ضمت القائمة مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي، حيث تبلغ قيمتهم السوقية 47 مليون يورو (190.5 مليون ريال).