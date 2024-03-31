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21 أبريل عمومية "كابلات الرياض" تناقش توزيع 244.6 مليون ريال أرباحا عن 2023

21 أبريل عمومية "كابلات الرياض" تناقش توزيع 244.6 مليون ريال أرباحا عن 2023

"الاقتصادية" من الرياض
دعت شركة مجموعة كابلات الرياض المساهمين إلى المشاركة في اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأحد 21 أبريل 2024، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023، بواقع 1.5 ريال للسهم بإجمالي مبلغ قدره 244.6 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
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