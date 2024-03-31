انخفاض البورصات الخليجية بعد تصريحات رئيس "الفيدرالي" و"المصرية" تهبط 2.5 %

تراجعت البورصات الخليجية اليوم الأحد بعد أن أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن أحدث بيانات التضخم لم تؤثر في سياسة البنك الخاصة بأسعار الفائدة.وانخفض المؤشر القطري الرئيس للجلسة الخامسة على التوالي وأغلق منخفضا 1 % مع دخول جميع القطاعات تقريبا في المنطقة السلبية.وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 3.4 % وبنك قطر الدولي الإسلامي و1.5 %، في حين انخفض سهم "قطر لصناعة الألمنيوم" 4 %.وخسر المؤشر 9.1 % في الربع الأول من 2024 بعد أن حقق مكاسب في الربعين السابقين، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة "إن أحدث بيانات التضخم الأمريكية تتوافق مع ما نود رؤيته"، في تصريحات تبقي فيما يبدو على توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة هذا العام.وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تتأثر بأي تغييرات في السياسة النقدية الأمريكية.ونزل مؤشر البحرين 0.7 % إلى 2043 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.8 ليبلغ 4636 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.6 % إلى مستوى 8037 نقطة.وفي القاهرة، واصل المؤشر الرئيس للبورصة المصرية خسائره للجلسة الرابعة على التوالي وهبط 2.5 % إلى 26883 نقطة وهو أدنى مستوياته في أكثر من شهرين.وتراجع سهما "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية 6.6 % و"الشرقية للدخان" 6.1 %، في حين انخفض سهم البنك التجاري الدولي 3.8 %.وقفز المؤشر المصري 8 % في الربع من يناير إلى مارس، مواصلا مكاسبه لسبعة أرباع متتالية.