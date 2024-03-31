"أوبك+" تبدأ الأربعاء مراجعة بيانات العرض والطلب والمخزونات وتقييم خفض الإنتاج النفطي

تنطلق أعمال الاجتماع الوزاري الدوري لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك + الأربعاء المقبل لمراجعة بيانات العرض والطلب والمخزونات وتقييم خفض الإنتاج وسط توقعات قوية بعدم إجراء اي تغيير على حصص الإنتاج.وقالت وكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن السؤال حول مدى كفاية الاستثمار في إمدادات النفط على المدى الطويل، هو سؤال دائم لكن التوقعات بشأن الاستثمار في المنبع أصبحت غامضة على نحو متزايد بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة وحجم التحول في مجال الطاقة.ولفت تقرير الوكالة الى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي العالمي على الطاقة بمقدار 100 مليار دولار في الفترة 2023-2024، مع نمو النفقات الرأسمالية على المنبع بمقدار 30 مليار دولار.واضاف "كما كان متوقعاً، أدى انتعاش أسعار النفط منذ 2020 إلى زيادة في الإنفاق الاستثماري على المنبع وسوف تؤثر السياسات الحكومية وتعهدات الصناعة بشكل حاسم على الاستثمار في المنبع".ونوه التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، يقدم قانون الحد من التضخم حوافز كبيرة لتطوير تكنولوجيات إزالة الكربون.