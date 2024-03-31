ارتفاع خسائر "صدق" 92 % إلى 74 مليون ريال لزيادة مصاريف التشغيل

ارتفعت الخسائر الصافية للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بنهاية عام 2023، بنحو 92 % إلى 74 مليون ريال مقابل خسارة 39 مليون ريال تكبدتها الشركة في العام الذي سبقه.وأرجعت الشركة في بيان على "تداول"، سبب ارتفاع الخسائر إلى زيادة مصاريف التشغيل نتيجة تسجيل هبوط في قيمة الشهرة والآلات والمعدات.