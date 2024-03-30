«أرامكو» لـ «الاقتصادية»: نخطط للتوسع في محطات الوقود البحرية وزيادة حصتنا في قطاع التجزئة السعودي

أكدت لـ"الاقتصادية" شركة أرامكو السعودية عزمها على التوسع في الاستثمار في محطات الوقود البحرية، بعد تقييم نتائج وكفاءة الأداء التشغيلي لمشروع محطة "أرامكو مارينا"، لتزويد الوقود لليخوت والقوارب، التي اعتبرتها أحد المشاريع المدروسة بعناية ذات التجربة الفريدة من نوعها.وأوضحت "أرامكو" أنها تسعى لزيادة حصتها السوقية في قطاع التجزئة في السعودية عبر العمل المستمر لتخطيط شبكات ومواقع المحطات بما فيها المحطات البحرية، لتتسنى لها خدمة كافة شرائح العملاء من المواطنين، والمقيمين، والسياح بالشكل المطلوب، وأنها تعمل على دراسة وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع بشكل مفصل.وقالت الشركة: "نملك استراتيجية واضحة وفعالة في مجال سوق تجزئة الوقود التي تعتبر امتدادا لتعزيز استراتيجية الشركة بسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي، حيث يتمثل أهم جوانب الاستراتيجية في نشر علاماتها عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك محطات خدمات بيع الوقود بالتجزئة، وتمكين وضع منتجات الوقود المختلفة، التي تشمل البنزين والديزل في الأسواق العالمية المستهلكة".وأكدت أرامكو السعودية عزمها الارتقاء بمستوى أعمالها في قطاع تجزئة الوقود في المناطق الجغرافية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وأيضا في الأسواق التي توفر البيئة المناسبة لنشر علاماتها التجارية، وتسهم في وضع منتجاتها.وتعمل محطة "أرامكو مارينا" على مدار 12 ساعة في اليوم وبطاقم مختص ومدرب على تشغيل المحطات البحرية، مكون من 4 مشغلين ومدير المحطة، الذين خضعوا للتدريبات اللازمة والمعتمدة.وتحتوي المحطة على منتجي الديزل والبنزين 95 وتبلغ الطاقة التشغيلية لها 65 مليون لتر سنويا، وتخدم جميع الفئات من اليخوت التي تصل مقاساتها إلى 120 مترا، إضافة إلى القوارب والدبابات البحرية.