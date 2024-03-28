صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية ترتفع 30 % إلى 755.1 مليار دولار في الربع الأول

ارتفع إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول من العام الجاري على مستوى العالم 30 % إلى نحو 755.1 مليار دولار.

وقفز عدد الصفقات التي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار إلى 14 صفقة، مقارنة بخمس صفقات خلال الفترة نفسها العام الماضي، وفقا لأحدث بيانات شركة ديلوجيك.

وانتعشت صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الأول بعد أداء محبط في 2023، وذلك بفضل عودة الصفقات الضخمة، ما أثار ابتهاج المصرفيين الاستثماريين والمحامين الذين كانوا ينتظرون هذه العودة.

ذكر مصرفيون استثماريون أن ثقة مجالس الإدارات بإبرام الصفقات تحسنت على خلفية أرباح قوية، وتخفيضات محتملة في سعر الفائدة هذا العام، وسوق نشطة.

قال بلير إيفرون، المؤسس المشارك لبنك الاستثمار سينتر فيو بارتنرز: "عندما تشهد إبرام صفقات أكبر، فهذه علامة مباشرة أكثر على عودة صحة السوق، لأن مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين، بسبب طبيعة الصفقات الكبيرة، سيكونون أكثر تحفظا عندما يتعاملون معها". وأضاف: "نعتقد أن النشاط الذي نراه اليوم يسير في الاتجاه الصحيح."

ارتفعت أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة 59 % إلى 431.8 مليار دولار. وقفزت الصفقات الأوروبية 64 %، في حين تراجعت الأحجام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 40 %. قال صانعو الصفقات "إن التعافي المحتمل في السوق، يمكن أن يوفر دفعة لعمليات الاندماج والاستحواذ، أحجام الاستحواذ بالرفع المالي، التي تراجعت العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، انخفضت 7 % إلى 91 مليار دولار."

قال كريشنا فيراراغافان، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة الاندماج والاستحواذ في شركة المحاماة بول وايس ريفكيند وارتون وجاريسون: "ما زلنا ننتظر أن ينتعش عمل الأسهم الخاصة، لا يزال هذا هو العنصر المفقود".

خلال الربع الأول استفادت بعض الشركات الكبيرة من تقييمات قوية لتمويل صفقات كبيرة، في حين اقترضت بعض الشركات ذات الدرجة الاستثمارية لتحقيق أهداف عالية القيمة.

أشار المصرفيون ومحامو عمليات الاندماج والاستحواذ إلى أن تدفقات الصفقات تبدو قوية، حيث يسعى المشترون ذوو السيولة النقدية إلى تحقيق أهدافهم مع تراجع مخاوف الركود.

قال إيفان فارمان، الرئيس المشارك لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية في بانك أوف أمريكا: "من المحتمل أن تكون الحالة الأساسية هي سيناريو هبوط ناعم للاقتصاد، وأن التضخم تحت السيطرة". وأضاف: "نتيجة لذلك، تشعر مجالس الإدارات وفرق الإدارة براحة أكثر بشأن المستقبل، وحينها يكون سعيهم نحو الصفقات أكثر احتمالا."

ويعد قطاع التكنولوجيا تقليديا المحرك الأكبر للصفقات، لكنه تعرض لركود العام الماضي. وانتعش منذ ذلك الحين جالبا أكبر حصة من المعاملات، مع ارتفاع الأحجام أكثر من 42 % إلى 153.8 مليار دولار.

الصفقات الضخمة في مجال النفط والغاز، التي عززت الأحجام قرب نهاية العام الماضي، لم تظهر أي علامات على التباطؤ، مدفوعة أساسا بالاندماج في حوض بيرميان الصخري المربح.

ويتوقع المصرفيون أيضا حدوث انتعاش في الصفقات عبر الحدود، حيث يبحث المشترون ذوو التدفق النقدي عن عمليات استحواذ تحويلية. ارتفعت الأحجام عبر الحدود 17% إلى 171.7 مليار دولار خلال الربع.

قال جان ويبر، رئيس الاندماج والاستحواذ لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مورجان ستانلي: "لا تزال الشركات حذرة بشأن آفاق النمو في الصين وفي آسيا على نطاق أوسع، وهناك كثير من التفكير حول التحوط ضد ذلك. ومن المحتمل أن نشهد صفقات أكثر في أوروبا والولايات المتحدة، بعضها سيكون دفاعيا".