البورصات الأوروبية تصعد بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة بدعم من مكاسب أسهم الطاقة، فيما يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لاختتام ربع ثان على التوالي في المنطقة الخضراء، وبحلول الساعة (09:00) بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 0.1 % إلى مستوى قياسي جديد.

ويخطو المؤشر القياسي لتحقيق مكاسب للربع الثاني، مرتفعا 6.9 % حتى الآن، بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا على خلفية الإقبال على الذكاء الاصطناعي وإشارات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية، وقدمت أسهم النفط والغاز الدعم الأكبر، إذ ارتفعت 0.4 % مع صعود أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض.

ومع ذلك، يظل تركيز السوق منصبا على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غدا الجمعة بالتزامن مع غلق الأسواق، للخروج بمؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والذي قد يؤثر في بنوك مركزية أخرى.

ومن بين الأسهم الرابحة صعد جيه.دي سبورتس 8.3 % في أفضل أداء على ستوكس، إذ قالت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة إن أرباحها قبل الضرائب تتوافق مع توقعاتها، ودفع السهم مؤشر قطاع التجزئة الأوسع للصعود 0.7 %، وهبط كازينو 62.5 % بعد أن أكملت شركة بيع المواد الغذائية الفرنسية إعادة الهيكلة المالية.