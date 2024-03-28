بريطانيا : الركود الذي ضرب البلاد نهاية 2023 لم يكن بالشدة نفسها المتوقعة

دخل الاقتصاد البريطاني في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك ريشي سوناك رئيس الوزراء أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس: إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 % في الربع الثالث و0.3 % في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 % في يناير مقارنة بديسمبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس.

وقالت ليز ماكوين مديرة قسم الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء: "الإحصاءات المعدلة لإجمالي الناتج المحلي تظهر تسجيل نمو ربعي دون حساب المتغيرات خلال 2023، حيث تم تسجيل نمو محدود خلال الربع الأول وانكماش ضئيل خلال النصف الثاني من العام"، مضيفة "الأرقام الجديدة بشأن الأسر أظهرت أن المدخرات ما زالت مرتفعة، في ظل زيادة الدخل خلال الربع الأخير من العام".

وشهدت بريطانيا تباطؤا في التعافي من آثار الجائحة، ونما اقتصادها 1 % فقط من مستواه في أواخر 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.

ونما الاقتصاد البريطاني في 2023 ككل 0.1 % فقط، وهو أضعف أداء له منذ 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في 2020 بسبب الجائحة.