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أسواق الأسهم- العالمية

«فوتسي» تبقي على احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية

«فوتسي» تبقي على احتمال خفض تصنيف مصر على مؤشرها للأسهم العالمية

أبقت مجموعة فوتسي راسل مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالمية. "رويترز"

رويترز: نيويورك

أبقت مجموعة فوتسي راسل مصر وباكستان على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها على مؤشرها للأسهم العالمية في حين ظلت فيتنام في وضع ترقب لرفع التصنيف.
وقالت فوتسي راسل إنها ستضيف البرتغال إلى مؤشرها للسندات الحكومية العالمية بدءا من نوفمبر، وستزيل سويسرا من قائمة المراقبة انتظارا لرفع تصنيفها.
وأضافت أنها ستبقي الهند وكوريا الجنوبية في وضع المراقبة انتظار لرفع التصنيف.

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