«لوفتهانزا» تتوصل إلى اتفاق جماعي مع نقابة «فيردي» حول أجور 25 ألف موظف لتفادي تهديد إضرابات عيد الفصح

نجحت مساعي التحكيم بين شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران ونقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في التوصل إلى حل في النزاع بين الجانبين بخصوص أجور موظفي الخدمة الأرضية لدى أكبر شركة طيران ألمانية.

وأعلن الجانبان في فرانكفورت مساء اليوم التوصل إلى اتفاق على المبادئ الأساسية لاتفاق جماعي لنحو 25 ألف موظف يعملون في الخدمة الأرضية في لوفتهانزا.

وبهذا الاتفاق، تم تفادي التهديد بتنظيم إضرابات من جانب هذه الشريحة من العاملين خلال أيام عيد الفصح.

وقال كبير مفاوضي فيردي، مارفين ريشنسكي: "نحن راضون للغاية عن نتيجة التحكيم"، كما أعرب رئيس شؤون العاملين في لوفتهانزا ميشائيل نيجيمان عن رضاه الشديد عن نتيجة التحكيم "لكن هناك استثمارات كبيرة في انتظارنا"، مشيرا إلى أن الزيادات المتفق عليها في الرواتب ستؤدي إلى تكاليف إضافية. ومن المنتظر إعلان تفاصيل الاتفاق غدا.

كان الطرفان يتفاوضان منذ يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة تحت إشراف الوسيطين، رئيس حكومة ولاية تورينجن، بودو راميلوف، والرئيس السابق للوكالة الاتحادية للعمل، فرانك-يورجن فايزه.

وكان الهدف من المفاوضات هو تجنب وقوع إضرابات غير محددة المدة خلال عطلة عيد الفصح، حيث كانت فيردي تهدد بإضرابات غير محدد المدة لموظفي الخدمة الأرضية في حال فشل التحكيم.

يذكر أن النقابة كانت تطالب بزيادة بنسبة 12.5 % في رواتب نحو 25 ألف موظف من العاملين في الخدمة الأرضية في لوفتهانزا لمدة سنة، بينما قدمت الشركة عرضا لزيادة الرواتب بنسبة 10 % لمدة تعاقدية تبلغ 28 شهرا.

وكانت فيردي نظمت بالفعل خمس جولات من الإضرابات التحذيرية لموظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا الأمر الذي أدى إلى إلغاء مئات الرحلات.