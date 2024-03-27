ارتفاع قيمة مجموعة ترمب ميديا بواقع 1.4 مليار دولار ومكاسب الرئيس السابق 5 مليارات دولار

حققت أسهم مجموعة ترمب ميديا آند تكنولوجي التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب اليوم مكاسب، بعد ظهورها لأول مرة في بورصة ناسداك.

وذكرت "بلومبرغ" أن المستثمرين تهافتوا مرة أخرى على شراء أسهم الشركة الأم لشركة تروث سوشيال، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة تقارب 18 % في التداول المبكر، لتضيف بذلك نحو 1.4 مليار دولار إلى قيمتها.

وجاء الارتفاع المطرد في سعر السهم بعد أن قفز سعره إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا أمس عندما تم تداول أسهم الشركة الإعلامية الناشئة لأول مرة كشركة عامة.

وأضافت أن حصة ترمب الشخصية من هذه المكاسب بلغت أكثر من 5 مليارات دولار .