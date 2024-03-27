"تاسي" يقطع سلسلة تراجع دامت 3 جلسات وصراع قوى البيع والشراء يبقي المؤشر دون متوسط أدائه الشهري

أنهى مؤشر"تاسي" سلسلة تراجع دامت ثلاث جلسات، بارتفاعه 22 نقطة ما يعادل 0.18 % ليغلق عند 12607 نقاط وسط صعود معظم القطاعات والأسهم رغم تراجع السيولة إلى 7.4 مليار ريال.

وأسهمت الشركات الصغيرة في الارتفاع بمساندة من الشركات المتوسطة، بينما مؤشر الشركات الكبيرة استقر دون تغير.

خلال الجلسة شهدت السوق تقلبات، فذروة المكاسب بلغت 0.4 % ، بينما سجلت الخسائر 0.27 %، ما يظهر نزاعا بين قوى الشراء والبيع، ويأتي ذلك وسط عجز المؤشر عن العودة فوق متوسط أدائه الشهري عند 12651 نقطة، وهذا يزيد من أهمية تداولات يوم الخميس لتحديد اتجاه السوق في العودة أعلى من المتوسط، أو تفضيل جني الأرباح.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر عند 12590 نقطة وكانت أدنى نقطة عند 12551 فاقدا 0.27 %، بينما الأعلى عند 12635 نقطة رابحا 0.4 %، وأنهى الجلسة عند 12607 نقاط كاسبا 0.18 %. وتراجعت السيولة 26 % بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 7.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 16 % بمقدار 55 مليون سهم إلى 294 مليون سهم، أما الصفقات فتراجعت 22 ألف صفقة بـ4 % لتبلغ 547 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 3.7 %، يليه "السلع الرأسمالية" بـ3.6 %، وحل ثالثا "الخدمات المالية" 3.3 %، بينما تصدر المتراجعة "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 1.3 %، ثم "إدارة وتطوير العقارات" بمقدار 1.3 %، وحل ثالثا "الأدوية" 0.88 %.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بـ13 % بقيمة 983 مليون ريال، ثم "البنوك" بنحو 11 % بـ789 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 7 % بمبلغ 529 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المطاحن الحديثة" بنحو 30 % ليبلغ 62.40 ريال، يليه "متطورة" بـ9.9 % ليصل إلى 41.55 ريال، وحل ثالثا سهم "الكابلات السعودية" 9.90 % حيث أغلق عند 101 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الخليج للتدريب" بواقع 9.9 % ليغلق عند 31.85 ريال، يليه "الباحة" بـ6.7 % إلى 0.14 ريال، وحل ثالثا سهم "المطاحن الأولى" بمقدار 5.1 % مقفلا عند 83.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "متطورة" بقيمة 465 مليون ريال، ثم "أرامكو السعودية" بـ305 ملايين ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بمبلغ 300 مليون ريال.

أداء السوق الموازية

ارتفع مؤشر "نمو" 350 نقطة بنحو 1.3 % ليغلق عند 27008 نقاط. وتراجعت قيمة التداول 77 % ما يعادل 506 ملايين إلى 150 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 39 % بواقع 9.6 مليون سهم لتبلغ 15 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4.4 ألف صفقة متراجعة 459 صفقة بمقدار 9 %.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جروب فايف" بنحو 12 % ليبلغ 48 ريالا، يليه "غذاء السلطان" بـ8.6 % ليصل إلى 74.40 ريال، وحل ثالثا سهم "رواسي" 6 % حيث أغلق عند 6.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إنماء الروابي" بواقع 8.3 % ليغلق عند 22 ريالا، يليه "المجتمع الطبية" بـ6.6 % إلى 29.95 ريال، وحل ثالثا سهم "لين الخير" بمقدار 3.3 % مقفلا عند 29 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "جاز" بقيمة 89 مليون ريال، ثم "جاهز" 27 مليونا، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بقيمة 8.2 مليون ريال.

وحدة التحليل المالي