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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بانتعاش شركات صناعة الرقائق

الأسهم الأمريكية ترتفع مدعومة بانتعاش شركات صناعة الرقائق

رويترز: نيويورك
ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح اليوم بدعم من تعافي أسهم شركات صناعة الرقائق وتلك المرتبطة بالنمو في ظل معاملات ضعيفة قبيل بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وعطلة أسبوعية طويلة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند 179.65 نقطة بنسبة 0.46 % إلى 39461.98 نقطة.
كما افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 22.73 نقطة بنسبة 0.44 % إلى 5226.31 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المجمع 109.06 نقطة بما يعادل 0.67 % إلى 16424.76 نقطة عند الافتتاح.
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