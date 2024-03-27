"الكابلات": صدور حكم برفض طلب تمديد فترة تقديم مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي

أوضحت شركة الكابلات السعودية أن الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في جدة رفضت طلب تمديد فترة تقديم مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي.وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن أمين التنظيم المالي تقدم للدائرة الرابعة في المحكمة التجارية في جدة بطلب تمديد فترة تقديم المقترح، التي انتهت في 4 ديسمبر 2023، وذلك لمدة 180 يوما، وقد تم حضور الجلسة القضائية يوم 19 مارس 2024، وفي يوم 25 مارس وردنا صك الحكم برفض طلب تمديد فترة تقديم المقترح، مبينة أن الحكم الصادر متعلق بطلب تمديد فترة تقديم المقترح المقدم من أمين الإجراء، وليس له علاقة بأي حال من الأحوال بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.