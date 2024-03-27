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"شور": ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 94.2 مليون ريال

"شور": ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 94.2 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض
أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة إجمالية 94.2 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن المشروع يتمثل في بناء وتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات، مبينة أنه تم استلام إشعار الترسية اليوم الأربعاء.
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