"شور": ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 94.2 مليون ريال

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية عن ترسية مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة إجمالية 94.2 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة لمدة ثلاث سنوات.وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، أن المشروع يتمثل في بناء وتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها لمدة ثلاث سنوات، مبينة أنه تم استلام إشعار الترسية اليوم الأربعاء.