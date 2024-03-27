شركة تابعة لـ "العربية" تفوز بمشروع إنشاء وتشغيل لوحات الدعاية في الرياض بـ 501.5 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية عن فوز شركة وكالة فادن للدعاية والإعلان ـ إحدى الشركات التابعة ـ بمشروع إنشاء تشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في أنحاء متفرقة من الرياض - العقد الثالث ـ المطروح من قبل شركة ريمات الرياض للتنمية، وذلك لمدة عشرة أعوام، تتكون من فترة تجهيز وإنشاء تمتد حتى ستة أشهر، ويستند نموذج العمل في هذا المشروع إلى دفعات الإيجار السنوية.وذكرت الشركة في بيان على "تداول"، أن قيمة المشروع تبلغ 501.5 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.