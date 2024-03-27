"الأهلي" يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك

قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي تعيين طارق السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، اعتبارا من 1 مايو 2024، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.

ووافق المجلس على قبول استقالة طلال الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، اعتبارا من 30 أبريل 2024، وذلك لظروفه الخاصة.

ويملك السدحان خبرة عملية تزيد عن 25 عاما في القطاع العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.