أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

"الأهلي" يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك

"الأهلي" يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك

"الأهلي" يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك

"الاقتصادية" من الرياض

قرر مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي تعيين طارق السدحان في منصب الرئيس التنفيذي للبنك، اعتبارا من 1 مايو 2024، بعد أن تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي.
ووافق المجلس على قبول استقالة طلال الخريجي من منصب الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، اعتبارا من 30 أبريل 2024، وذلك لظروفه الخاصة.
ويملك السدحان خبرة عملية تزيد عن 25 عاما في القطاع العام والخاص، شملت أعمال المراجعة والضرائب والاستشارات المالية والإدارية، وعمليات البنوك، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية لدى جهات مختلفة، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي لبنك الرياض.

إنشرها

أضف تعليق

آخر الأخبار

﻿
الأهلي يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك
"الأهلي" يعين طارق السدحان رئيسا تنفيذيا للبنك
﻿
التجارة: إلزام وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي بطلبها كامل مبلغ السيارة عند الحجز للشراء.. والاكتفاء بـ العربون
التجارة: إلزام وكالة سيارات بإلغاء إجراء غير نظامي بطلبها كامل مبلغ السيارة عند الحجز للشراء.. والاكتفاء بـ "العربون"
﻿
ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 10 % في يناير وفبراير على أساس سنوي
ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 10 % في يناير وفبراير على أساس سنوي
﻿
8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي
8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي
﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية