ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 10 % في يناير وفبراير على أساس سنوي

ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي بنسبة 10 % في أول شهرين من 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023 ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب، بحسب مصادر مطلعة لصحيفة "كوميرسانت" في وزارة الطاقة الروسية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير زاد 13.8 % إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يرجع بشكل رئيس إلى جهود شركة جازبروم العملاقة في رفع إنتاجها 20 % إلى 44 مليار متر مكعب، ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسة بعد أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا في فبراير 2022، وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى السوق الأوروبية بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي بشأن حرب روسيا وأوكرانيا بعدما كانت أوروبا السوق الرئيسة للغاز الروسي.