الأسهم اليابانية تصعد وسط ضعف الين والطلب على أسهم ذات توزيعات أرباح مرتفعة

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تظهر سعر سهم مؤشر نيكاي في طوكيو اليوم الأربعاء. "ا ف ب"

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، مع استفادة المصدرين من تراجع الين وإقبال المستثمرين الأفراد على الأسهم المتوقع تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح بعد هذه الجلسة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.9 % إلى 40762.73 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.66 % إلى 2799.28 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل الأسواق لدى معهد توكاي طوكيو للبحوث "ضعف الين بعد أن تحدث مسؤول في بنك اليابان".

وقال ناوكي تامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان اليوم الأربعاء إن البنك المركزي ينبغي أن يتقدم ببطء ولكن بثبات نحو التخلي عن سياسته النقدية فائقة التيسير.

وتداول الين عند أدنى مستوى منذ منتصف التسعينيات 1990، ما دفع وزير المالية الياباني إلى إصدار أقوى تحذير.

وقال الوزير شونيتشي سوزوكي إن السلطات قد تتخذ "خطوات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي في السوق لوقف تراجع العملة.

ويصب انخفاض الين في مصلحة المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح التي تحققها الشركات خارج البلاد بالين عند تحويلها إلى اليابان.

كما عزا محللون صعود الأسهم اليابانية إلى الطلب على الأسهم ذات توزيعات الأرباح المرتفعة.

وارتفع سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.23 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. كما صعد سهم دايكن لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.82 %.

ودعمت أسهم البنوك المؤشر توبكس، إذ ارتفع سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.5 % و 0.35 % على الترتيب.

وقفز مؤشر قطاع التطوير العقاري 2.36 % بعد أن أظهر مسح حكومي أن أسعار الأراضي في البلاد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 33 عاما في 2023.

وقفز سهم سوميتومو للعقارات والتطوير 5.24 % مسجلا أفضل أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم طوكيو تاتمونو بزيادة 4.8 %.

وسجل المؤشر أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.