"ديل" تشطب 13 ألف وظيفة خلال 2023 مع تسريع وتيرة خفض العمالة

سرحت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية ديل تكنولوجيز أكثر من 13 ألف موظف خلال العام المالي الماضي، مع تسريع وتيرة شطب الوظائف عن الخطط المعلنة سابقا.

ونقلت "بلومبرج" عن بيان لشركة ديل نشر أمس القول إن إجمالي عدد موظفيها على مستوى العالم بلغ حتى 2 فبراير الماضي 120 ألف موظف، وهو ما يقل بنسبة 10 % تقريبا عن عدد الموظفين في العام السابق عليه.

وقالت الشركة إنها تعتزم مواصلة إجراءات خفض النفقات خلال العام المالي الحالي "ورغم هذه القرارات الصعبة نواصل التركيز على جهود تمكين موظفينا وجذب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب".

يذكر أن تراجع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي دفعت الشركة في بداية العام الماضي إلى إعلان خطة لخفض الوظائف، حيث قال مسؤولوها إنهم سيسرحون نحو 6650 موظف. ولكن الشركة شطبت نحو ضعف الرقم المعلن خلال العام المالي الماضي، مع اعتزامها مواصلة شطب الوظائف خلال العام المالي الحالي.

وقال وو جين هو المحلل الاقتصادي في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية إن هذه الخطوة "تحقق تأثيرا تشغيليا بسيطا، في حين أن ارتفاع مبيعات أجهزة الكمبيوتر الشخصي أو البنية التحتية غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تحسن أرباح ديل".

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية إن هذا الإعلان يعكس "الالتزام المستمر بتقييمنا لأعمالنا لضمان استمرار قدرتنا على المنافسة واستعدادنا للمضي قدما".

ورغم أنها معروفة بإنتاج الكمبيوتر الشخصي، جذبت ديل اهتمام المستثمرين في العام الماضي إلى تزايد الاهتمام بقطاع خوادم الكمبيوتر فائقة القوة المطلوبة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة إلى مستوى قياسي تقريبا بعد اتضاح اهتمام العملاء بالخوادم المناسبة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.